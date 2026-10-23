Allegri “Napoli-Roma vale tanto, ma non può essere decisiva”

NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ una partita importante contro una squadra che sta facendo bene sin dall’anno scorso. Una sfida che vale tanto ma che non può essere ancora decisiva”. Massimiliano Allegri presenta con queste parole la gara contro la Roma, attesa al Maradona nell’anticipo di domani. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la bella vittoria in Champions e cercano continuità per rilanciarsi anche in campionato, soprattutto dopo la sconfitta di Venezia anche se di fronte ci sarà una squadra in grande forma.

“Conosciamo il valore del nostro avversario e quanto stiano crescendo col tempo. Sono a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro e sono pieni di qualità ed entusiasmo. Sappiamo che sarà una sfida complicata ma siamo anche fiduciosi delle nostre potenzialità e vogliamo esprimerle nella maniera giusta”, spiega Allegri, consapevole dell’importanza del match, ma convinto che sia ancora presto per parlare di gara-bivio.

“Non sarà un match decisivo, ma certamente ha un suo valore anche se siamo solo all’ottava partita di campionato. Da parte nostra dobbiamo migliorare soprattutto sotto l’aspetto difensivo perchè subiamo troppo e bisogna guadagnare solidità – spiega Allegri -. Per noi sarebbe importante trovare un equilibrio stabile anche per dare vita ad una serie di risultati positivi per rilanciarci in classifica. Sarà certamente una gara molto intensa, perchè le squadre di Gasperini giocano con ritmo alto e quindi dovremo essere pronti ad un grande dispendio di energie”.

Il tecnico azzurro guarda con interesse alle risposte che arrivano dall’infermeria, ma anche dal campo con alcuni elementi che devono ritrovare la condizione dopo i rispettivi stop. “Stiamo gradualmente recuperando alcuni calciatori importanti come McTominay e Anguissa, anche se non hanno ancora i 90 minuti pieni. Bisogna essere bravi e fortunati a farli giocare almeno una porzione di partita per ridare loro una condizione ottimale”.

Tornando sui discorsi tattici, il tecnico del Napoli fissa la sua priorità: “La cosa principale sulla quale dobbiamo lavorare è l’atteggiamento in fase di non possesso. Lì dobbiamo progredire e dimostrare di essere più forti e solidi. Poi è vero che creiamo molte situazioni da gol, ma dobbiamo crescere nel complesso della gestione del campo. Poi è chiaro che l’obiettivo principale è il risultato, che va cercato attraverso la prestazione e la giusta lettura della partita”.

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