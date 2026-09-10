Zverev supera Sinner? Come cambia la race verso le Atp Finals

(Adnkronos) –

Alexander Zverev supera Jannik Sinner nella race verso le Atp Finals? Lo scenario, ad oggi, è possibile. E potrebbe concretizzarsi alla fine degli Us Open 2026, in caso di successo del tennista tedesco, attuale numero 2 del ranking Atp. Al momento, il fuoriclasse azzurro è in testa alla classifica del 2026 verso Torino, con 7950 punti accumulati. Un trionfo nello Slam americano permetterebbe però all'ultimo campione del Roland Garros di spingersi fino a quota 8650 punti, balzando in testa. Con un posto in semifinale, Zverev ha già avvicinato Sinner toccando i 7450 punti, riducendo a 500 lunghezze il distacco dal numero uno. Con la finale raggiungerebbe invece quota 7950, agguantando l'altoatesino. Ecco la situazione attuale nella race verso le Atp Finals 2026, a cui potrebbe partecipare anche l'altro azzurro Flavio Cobolli:

1. Jannik Sinner — 7.950 punti — già qualificato

2. Alexander Zverev — 7.050 punti — già qualificato (e ancora in corsa agli Us Open, vincendo il torneo può arrivare a 8650 punti) 3. Carlos Alcaraz — 4.050 punti 4. Ben Shelton — 3.930 punti (ancora in corsa agli Us Open, vincendo il torneo può arrivare a 5120)

5. Flavio Cobolli — 3.530 punti

6. Frances Tiafoe — 3.330 punti (ancora in corsa agli Us Open, vincendo il torneo può arrivare a 4530) 7. Arthur Fils — 3.150 punti 8. Daniil Medvedev — 2.780 punti 9. Rafael Jodar— 2.509 punti 10. Taylor Fritz— 2.480 punti

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)