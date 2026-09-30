Scooter trasformato in un deposito ambulante di droga, arrestato 25enne a Catania

Un 25enne che spacciava droga andando in giro per la città con il suo scooter è stato arrestato dalla Polizia a Catania. A sorprenderlo in strada, nel quartiere Picanello, sono stati i poliziotti della Squadra mobile, scoprendo che l’uomo utilizzava il mezzo a due ruote come ‘deposito’ ambulante della droga, prelevando, al bisogno, le dosi dal sottosella, a seconda delle richieste dei suoi clienti. Il 25enne è stato visto in azione nei pressi di via Carini mentre, dopo aver prelevato degli involucri dallo scooter, li consegnava ad alcuni automobilisti rimasti all’interno delle loro vetture. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in via Cavallaro e, probabilmente nel tentativo di evitare un controllo più approfondito, il 25enne ha consegnato spontaneamente il borsello che portava a tracolla, con all’interno 13,70 grammi di hashish, due bustine di marijuana del peso 5,60 grammi, 2 dosi di crack. I poliziotti, però, hanno esteso i controlli allo scooter, recuperando all’interno 130 dosi, tra cui 23,10 grammi di cocaina, 169 grammi di marijuana, 3,10 grammi di crack e 37 grammi di hashish. Il giovane, con diversi precedenti per stupefacenti, estorsione, ricettazione e armi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Loc/Adnkronos)