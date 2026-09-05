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US Open, oggi Cobolli-Blockx – Diretta

AdnKronos

US Open, oggi Cobolli-Blockx – Diretta

Sab, 05/09/2026 - 17:45

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti.  In caso di passaggio del turno, Cobolli se la vedrà agli ottavi contro il vincente di Fritz-Cerundolo. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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