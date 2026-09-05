CPO Avvocati Caltanissetta: il 17 settembre un webinar sulla manipolazione nei reati di violenza di genere con Bruzzone, Benevieri e Di Nicola Travaglini

La manipolazione nei reati di violenza di genere. È questo il tema al centro del webinar gratuito e aperto a tutti dal titolo ‘Il teatro delle maschere’, organizzato dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Caltanissetta. L’appuntamento è previsto per il 17 settembre, alle ore 16:00, sulla piattaforma e-Learning ECO SISTEMI. È possibile iscriversi entro il 10 settembre inviando una mail all’indirizzo cpoavvocaticl@gmail.com.

«Ho fortemente voluto organizzare questo webinar insieme ai componenti del Comitato – spiega Salvatore Saia, presidente del CPO Avvocati Caltanissetta –, perché ritengo particolarmente importante creare momenti di confronto e di approfondimento, che consentano di accrescere la consapevolezza su un fenomeno tanto delicato, favorendo una maggiore capacità di riconoscerne i segnali e di intervenire con strumenti adeguati.»

Durante l’incontro online verranno approfonditi gli aspetti psicologici, linguistici e giuridici del tema centrale. A portare i saluti istituzionali saranno Domenica Motta, presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta e Alfredo Saia, presidente COA di Caltanissetta, mentre a introdurre i lavori sarà Salvatore Saia.

Il webinar, moderato dal vicepresidente del CPO Avvocati Caltanissetta Valeria D’Anca, ospiterà relatori d’eccezione: Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense; Iacopo Benevieri, avvocato penalista esperto di linguistica forense e Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte di Cassazione.

«La presenza di relatori di così alto profilo rappresenta un prezioso valore aggiunto – continua Salvatore Saia –. E sono certo che il webinar contribuirà a offrire spunti di riflessione significativi, stimolando un dibattito serio, qualificato e costruttivo su un tema che – conclude –, per la sua attualità e rilevanza sociale, non può essere ignorato.»

Per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati l’evento è accreditato con 3 crediti professionali di cui 2 in materia obbligatoria