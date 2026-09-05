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Caltanissetta, si conclude il Centro estivo comunale “IncontrArti”: un viaggio tra arte, inclusione e territorio

Redazione 3

Caltanissetta, si conclude il Centro estivo comunale “IncontrArti”: un viaggio tra arte, inclusione e territorio

Sab, 05/09/2026 - 09:47

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Si è concluso il Centro Estivo Comunale “IncontrArti”, un’esperienza che, per settimane, ha accompagnato bambini e famiglie in un viaggio fatto di arte, creatività, gioco, scoperta e, soprattutto, incontri. Un percorso autenticamente inclusivo, che ha visto la meravigliosa partecipazione di tanti bambini di diverse culture, religioni e con diverse abilità, capaci di arricchire ogni giornata con la propria unicità. La festa finale è stata il naturale coronamento di un percorso intenso e profondamente sentito. Un momento partecipato ed emozionante, nel quale i bambini hanno avuto la possibilità di raccontare alle proprie famiglie ciò che avevano vissuto durante l’estate. Attraverso le diverse postazioni della mostra, sono stati proprio loro a diventare protagonisti, accompagnando genitori e familiari alla scoperta delle attività realizzate: dai grandi artisti all’argilla, dal riuso creativo fino al mosaico e alla storia del Piccolo Frammento. Un percorso che non si è svolto soltanto all’interno della struttura, ma che si è aperto anche alla comunità grazie a due significative uscite sul territorio: una presso il Quartiere Angeli, dove è stata realizzata una suggestiva installazione con i manufatti creati dai bambini, e una presso il Monte San Giuliano, dove, ai piedi del Redentore, i piccoli si sono resi protagonisti di un coinvolgente ed emozionante flash mob. Non sono mancati la musica, i balli, i giochi condivisi con le famiglie e la proiezione delle immagini che hanno raccontato i tanti momenti vissuti insieme. Ma, al di là delle attività e degli elaborati realizzati, ciò che resterà più di ogni altra cosa saranno le relazioni costruite. Il cortile dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto – Plesso Angeli, che ha ospitato quotidianamente il Centro Estivo, è diventato nel tempo molto più di un semplice spazio. È stato un piccolo nido, capace di custodire sorrisi, segreti, abbracci, risate e relazioni sincere. Ed è stato proprio durante la festa finale che abbiamo compreso fino in fondo quanto questa esperienza fosse entrata nel cuore dei bambini. La loro tristezza nel dover salutare il Centro Estivo è stata, forse, la conferma più bella di quanto intensamente abbiano vissuto questo percorso. IncontrArti non è stato soltanto un insieme di attività estive. È stato un luogo di appartenenza, di scoperta e di incontro. Per tutto questo desideriamo rivolgere i nostri più sinceri ringraziamenti all’Assessore alle Politiche sociali, giovanili e del Terzo Settore Ermanno Pasqualino, per aver creduto e sostenuto questa esperienza; alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, Dott.ssa Ippolito, per aver accolto il progetto e aperto le porte del Plesso Angeli ai nostri bambini. Un ringraziamento speciale va a Frà Andrè della Copiosa Redenzione e ai volontari della Parrocchia Sant’Agata, per la collaborazione e per aver condiviso con noi una parte importante di questo percorso. Grazie alle famiglie, per la fiducia, la presenza e le parole che in questi giorni ci hanno profondamente emozionato. E grazie, soprattutto, ai nostri bambini. Per i loro sorrisi, la loro fantasia, le loro domande, le loro risate e persino per quella tristezza con cui hanno salutato questa esperienza. Sono stati loro a dare un significato autentico a ogni singola giornata. Infine, un grazie speciale e profondissimo va a tutti gli operatori dello staff di Watanka! APS. Dietro ogni laboratorio, ogni gioco, ogni uscita, ogni sorriso e ogni momento condiviso ci sono state persone che, con passione, entusiasmo, pazienza e amore, hanno accompagnato i bambini lungo questo viaggio. IncontrArti è stato possibile grazie a una squadra che ha scelto ogni giorno di mettersi in gioco e di mettere il cuore in ciò che faceva. L’estate si conclude, le attività terminano, il cortile torna silenzioso. Ma ciò che è stato costruito insieme non finisce qui. Perché, come abbiamo imparato durante il nostro percorso sul mosaico, siamo tutti piccoli frammenti, diversi per colore, forma e storia. E quando scegliamo di incontrarci, possiamo costruire insieme qualcosa di meraviglioso.

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