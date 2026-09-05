Caltanissetta, controlli della Polizia in centro storico: 19enne arrestato per spaccio

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un diciannovenne nella flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica scorsa l’equipaggio di una volante della Polizia di Stato, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Questore nel centro storico del capoluogo, ha intercettato un ventenne, consumatore di sostanze stupefacenti, il quale, a bordo di minicar, sostava sotto l’abitazione dell’arrestato. A seguito di un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato il diciannovenne, noto agli uffici di Polizia per i suoi precedenti nell’ambito dell’attività di spaccio, uscire dal portone della propria abitazione, salire sulla minicar e nascondere qualcosa sotto un paio di pantaloncini all’interno dell’auto. Dopo la consegna il diciannovenne è sceso dall’auto, ritornando presso l’abitazione. Gli agenti, dopo che la minicar si è allontanata, hanno proceduto al suo controllo sequestrando tre stecchette di hashish, del peso di circa due grammi, rinvenute sotto i pantaloncini, segnalando all’Autorità amministrativa il giovane alla guida del mezzo per uso personale di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno quindi eseguito la perquisizione domiciliare nell’abitazione del diciannovenne rinvenendo otto stecchette di hashish nel comodino della sua camera da letto e tredici occultate dietro il barbecue della veranda, per un peso complessivo di circa 15 grammi. I poliziotti della Squadra Mobile, intervenuti in ausilio delle volanti, hanno ritenuto che la trattativa per la vendita dello stupefacente, tra spacciatore e acquirente, sarebbe avvenuta attraverso la chat di un noto social network. Il diciannovenne è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Giovedì scorso il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.