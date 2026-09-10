Unicorn Awards, l’Italia trionfa con Ninetynine: premiata come ‘Best Event Agency’

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L'Italia con Ninetynine trionfa in Europa alla 15esima edizione degli Unicorn Awards, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi dedicati alla live communication, all'event industry e all'innovazione nei format esperienziali a livello europeo, a cui quest’anno hanno concorso 117 progetti realizzati in 24 Paesi. Ninetynine si è aggiudicata il premio come 'Best Event Agency' ed è stata la realtà più premiata di questa edizione, nonché una delle realtà più premiate nella storia del concorso, con 9 riconoscimenti ottenuti sui 7 progetti candidati: tra questi il lancio mondiale di Ferrari Luce, il Ferrari Capital Markets Day 2025, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025 con le tappe mediterranee e gli eventi di chiusura e i grandi eventi del Giubileo 2025. Gli Unicorn Awards celebrano da 15 anni a livello europeo progetti capaci di distinguersi per visione creativa, complessità esecutiva, sostenibilità, impatto socio-economico e capacità di trasformarsi in veri e propri punti di riferimento del settore: i cosiddetti “unicorni” dell'industria. A decretare i vincitori di questa edizione in Slovenia, presso il suggestivo Castello di Lubiana, è stata una giuria di oltre 20 esperti globali presieduta da Ángeles Moreno Vallejo, General Manager di Jack Morton Worldwide, e composta da direttori marketing e brand experience manager di multinazionali come Mastercard, Volkswagen e Škoda Auto, affiancati da direttori di testate di settore ed esperti di eventi e comunicazione. “Partecipare in Europa agli Unicorn Awards ci ha permesso di confrontarci con Paesi e approcci molto diversi: è questo che rende il riconoscimento come Best Event Agency ancora più prezioso e ci spinge ad accogliere nuove sfide. Ciò che accomuna i nostri progetti, tanto diversi tra loro, sono la loro rilevanza e la complessità che comportano. La nostra firma è realizzare eventi unici, con soluzioni mai tentate prima e risultati straordinari: da Ferrari al Giubileo fino al Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci 2023-2025, ogni progetto è diventato un benchmark per il settore. Tutti i premi ottenuti appartengono alle nostre squadre e ai partner, pubblici e privati, che hanno creduto in progetti senza precedenti”, ha commentato Simone Mazzarelli, amministratore delegato di Ninetynine, al termine della cerimonia. Il lancio mondiale di Ferrari Luce (Ferrari Luce World Premiere), l'attesissimo debutto globale della prima vettura 100% elettrica nella storia di Ferrari, ideato, prodotto e gestito da Ninetynine, è stato premiato come Best Press Event, Best Luxury and Lifestyle Event, Best Product or Service Launch ed salito sul podio nella categoria Crossover Event. Un evento spettacolare che ha aperto al pubblico per la prima volta, in partnership con il Demanio, l’imponente Vela di Calatrava: un racconto collettivo, capace di legare Ferrari, Roma e la comunità globale. Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025 con le tappe mediterranee e gli eventi di chiusura, già insignito di numerosi premi, agli Unicorn Awards si è aggiudicato il premio come Best Institutional and Government Event. Il progetto, ideato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuto dalla Difesa e da 12 ministeri e prodotto in partenariato pubblico-privato da Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine, ha chiuso due anni di viaggio con tre momenti chiave: il Villaggio IN Italia itinerante in nove città italiane, il rientro a Genova con concerto dal vivo e spettacolo di droni, la conferenza stampa conclusiva a Roma al Colosseo. Il ritorno della nave scuola della Marina Militare è diventato così una narrazione nazionale attorno al brand 'Italia'. Sempre con Ferrari, Ninetynine ha ricevuto i premi come Best B2B Event e Best Congress, Conference, Convention per il Ferrari Capital Markets Day 2025 & Technology & Innovation Workshop: tre giorni a Maranello in cui Ferrari ha svelato la propria visione sull'elettrificazione e presentato il nuovo telaio elettrico davanti a investitori, media e dipendenti. Luce, architettura e tecnologie avanzate hanno costruito una narrazione multisensoriale che ha tradotto in esperienza il legame tra innovazione, prestazioni e lusso. A completare il palmarès, il secondo e il terzo posto nella categoria Crossover Event, ancora con Ferrari Luce – World Premiere e con il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci 2023-2025.

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