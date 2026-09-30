Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: missili e droni russi contro la capitale

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Ucraina ancora sotto attacco, con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni, esplosioni si sono udite in tutta la città mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kiyv Post. L'aeronautica militare ucraina aveva avvertito di una minaccia balistica in arrivo, prima di segnalare "missili balistici su Kiev". Due minuti dopo è arrivato un altro allarme urgente. Le autorità v hanno successivamente riferito di incendi divampati in tre distretti della capitale. Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 5 missili balistici e 155 droni che i russi hanno utilizzato per attaccare l'Ucraina a partire da ieri sera. L'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha diffuso la notizia tramite Telegram. Secondo il rapporto, dalle 18 di ieri, i russi hanno attaccato con missili antinave Zircon/Onyx dalla regione di Kursk, missili balistici Iskander-M/S-400 dalle regioni di Voronezh e Bryansk, 188 droni d' attacco tipo Shahed (di cui 86 a reazione), droni simulatori Gerbera e Parody dalle seguenti direzioni: Orel, Millerovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), Donetsk temporaneamente occupata, nonché Gvardiyske e Chauda (Crimea). La direzione principale dei raid è stata la regione di Kiev. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell'Ucraina. Ieri sera, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che un raro incontro tra i ministri degli Esteri tedesco e russo, avvenuto sabato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha dimostrato che la Russia "non è affatto interessata a negoziati seri" sull'Ucraina, a oltre quattro anni e mezzo dall'inizio dell'offensiva russa. L'agenzia di intelligence della Corea del Sud ritiene intanto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky possa aver reso nota la notizia del trasferimento di due prigionieri di guerra nordcoreani per accrescere il sostegno dell'opinione pubblica sudcoreana all'invio di armi all'Ucraina da parte di Seul. In base alla valutazione del National Intelligence Service, Zelensky "potrebbe aver deciso di divulgare la notizia del trasferimento nella speranza che l'invio dei prigionieri di guerra in Corea del Sud generasse, a Seul, un sostegno pubblico alla fornitura di armi e altre forme di assistenza all'Ucraina", ha affermato il parlamentare coreano Yoo Yeong-ha.

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