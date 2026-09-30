Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, Gabriele Taschetti in finale al 10° Torneo

Due giorni fa si è svolta a San Cataldo la semifinale 1 del 10° Torneo di Risiko, organizzato dal Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio, in anticipo rispetto al consueto giorno di attività del Club sancataldese che è normalmente il Mercoledì. Al tavolo di semifinale si sono ritrovati 4 giocatori qualificati tra la 3° e la 9° posizione della classifica di qualificazione al termine di 4 avvincenti turni di gioco. Massimiliano Andolina, Gabriele Taschetti, Lillo Maira e Mariella Brucculeri, che ha vinto gli ultimi 2 tornei di fila, rispettivamente l’ottavo e il nono torneo interno. Le dinamiche di una partita secca di Risiko sono condizionate da tante variabili, e anche i giocatori più quotati possono trovare difficoltà a vincere la partita o, a volte, a non vincerla. Ed è quello che è successo in questa semifinale 1 dove all’iniziale fortuna di avere o meno un obiettivo favorevole nei primi momenti di gioco si somma quello che accade nelle due ore di gioco, tra alleanze temporanee tra giocatori per contrastare il più forte che tenta di scappar via, tra i dadi in attacco e difesa, e la strategia più o meno efficace. E al termine delle due ore di gioco vince e torna dopo tanto tempo in una finale di Torneo interno Gabriele Taschetti, giocatore abituale nelle serate di gioco del RCU Il Pifferaio ma che veste i colori del vicino Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta. Seconda al tavolo Mariella Brucculeri, terzo Lillo Maira e quarto Massimiliano Andolina. La finalissima del 10° Torneo, prevista per Mercoledì 7 ottobre, vede così già 3 giocatori al nastro di partenza. Alessio Sansoni (Bluprofondo71) e Fabrizio Butera (Fabry80), che hanno già vinto un piccolo buono omaggio per il menù convenzionato del Club per essersi qualificati direttamente in finale, e appunto adesso anche Gabriele Taschetti (DarkLord5). I tre giocatori attendono ora l’esito della semifinale 2 che si giocherà stasera, mercoledì 30 settembre, con altri 4 giocatori qualificati in semifinale tra cui un giocatore ripescato con il miglior punteggio conseguito nelle qualificazioni con almeno 2 partite giocate. Giocheranno questa sera Gianluigi Orlando, recente finalista al Master di Risiko di San Cataldo del 13 settembre e del Raduno di Risiko di Caltanissetta l’11 e 12 Luglio, Ornella Turco, Pietro Falcone e Nico Scarlata. Il vincitore della partita si unirà ai tre finalisti per disputare la finale del Torneo. In ogni serata di semifinale, poi, si giocano dei tavoli di amichevole classificata, composti da giocatori esperti e meno esperti, che servono per riempire e dare colore ad una serata dove c’è un tavolo principale sotto i riflettori, e per dare a tutti la possibilità di migliorare le proprie strategie con … quel pizzico in più. Nell’amichevole che si è giocata lunedì’ sera ha vinto Fabrizio Butera e c’è stato l’esordio anche di nuovi giocatori, che si affacciano per la prima volta al Risiko da Torneo. Il tutto addolcito da una buonissima torta preparate da abili mani pasticcere all’interno del Club. Chiunque vorrà partecipare alla serata di amichevole di questa sera, che inizierà verso le ore 20.30 presso i locali della Nuova Locanda di San Cataldo, e in generale alle attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.