Sutera, Il sindaco Salamone ha inaugurato l’anno scolastico 2026-2027

SUTERA Nei giorni scorsi, presente la dirigente scolastica della scuola “Leonardo da Vinci” Alessandra Camerota, il Sindaco Carmelo Salamone, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha inaugurato l’anno scolastico 2026/2027, ringraziando la Dirigente, gli insegnanti e il personale scolastico per il lavoro prezioso che svolgono nella comunità. Nel suo breve intervento ha sottolineato: “La Scuola è l’istituzione che ci forma e che ci fa diventare cittadini e cittadine di questo mondo vario e bello, come varia e bella è questa scuola. Sutera è stata sempre un paese accogliente nei confronti di quanti, provenendo da lontano, hanno trovato a Sutera un luogo in cui vivere, condividendone le tradizioni e i valori. È così che costruiamo la nostra comunità, a partire dai nostri figli che ne rappresentano il futuro