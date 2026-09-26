Lega: Salvini, da 30 anni celebrano funerale e invece siamo ancora qua

“È da 30 anni che celebrano il funerale della Lega, e invece siamo ancora qua. Solo nell’ultima settimana abbiamo ottenuto vittorie importanti come l’approvazione di un nostro emendamento per l’abolizione del canone Rai, mentre in Cdm abbiamo ottenuto lo stop al blocco dei diesel Euro 5, il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi e il divieto burqa e niqab a scuola. Niente male per un partito che deve sempre lottare contro tutto e contro tutti. E poi proseguono le battaglie su autonomia, sicurezza, flat tax e pensioni. Questo dimostra che se lavoriamo anziché fare polemiche sui giornali, i risultati arrivano”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo SALVINI, in un’intervista a ‘La Verità’. “La Lega – ha aggiunto – ha una squadra di amministratori straordinari, di cui vado orgoglioso. Il congresso serve proprio a confrontarci e decidere insieme quale Lega costruire per i prossimi anni. Mi interessa mettere insieme le persone migliori e valorizzare amministratori e territori. Come per Milano, dove abbiamo lanciato la candidatura di Silvia Sardone, miglior sindaco per la città. Come ho detto a Pontida, voglio unità, non divisioni”