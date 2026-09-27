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Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: i vincenti ai tavoli del terzo turno

Redazione 3

Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: i vincenti ai tavoli del terzo turno

Dom, 27/09/2026 - 09:53

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Giovedì, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si è giocato il terzo turno del XXV torneo. Diciotto gli iscritti sedici i presenti divisi, per sorteggio, in quattro tavoli da quattro giocatori. Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Salvatore Pecoraro, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Fabrizio Butera; tavolo 2. Maria Pia Matraxia, Ornella Turco, Luigi Tricoli e Michele Cammarata; tavolo 3: Giancarlo Ciulla, Martino Brucato, Mariella Brucculeri e Vincenzo Falzone; tavolo 4: Claudio Lombardo, Giulia Gulino, Calogero Maira e Sergio Calia.E dopo circa due ore di gioco e con la mitica sdadata finale vincono i loro rispettivi tavoli: Gabriele Taschetti, Ornella Turco, Mariella Brucculeri e Calogero Maira. In virtù di questi risultati Calogero Maira schizza in prima posizione, nella classifica provvisoria, seguito da Mariella Brucculeri, Andrea Kiswarday, Martino Brucato, Ornella Turco e Gabriele Taschetti; tutti in lotta per la conquista della prime due posizioni che danno l’accesso diretto in finale. Ma ancora è tutto da verificare perché con le prossime due giornate di gioco e con lo scarto di un risultato ( il più basso o un’assenza) tutto può ancora succedere.Intanto il Club nisseno sta già lavorando per la terza ed ultima tappa del Campionato Regionale Individuale che si giocherà a Caltanissetta il 4 ottobre e vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutti i club siciliani. Questa tappa sarà determinante per la classifica finale e per la conquista delle ultime posizioni per accedere alla fase finale che si giocherà a Siracusa. L’importante torneo si giocherà al Centro Culturale “Michele Abbate” con inizio alle ore 9.00 per formalizzare le iscrizioni e continuerà per tutta la giornata con una partita in mattinata, poi la pausa pranzo e due partite nel pomeriggio. Alla fine della giornata sarà stilata una classifica ed in base ai risultati delle partite giocate si formalizzerà la classifica finale . I primi quattro giocatori saranno ammessi alla finale di Siracusa e riceveranno in premio quattro piatti in ceramica realizzati per l’occasione dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia socia, giocatrici ed animatrice del risiko! club Eclettica, campionessa regionale uscente e già ammessa di diritto alla finale di questo Campionato Regionale Individuale.

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