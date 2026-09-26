Caltanissetta. Il 27 settembre in piazza Tripisciano alla Badia c’è “La linea sacra dei Madonnari”

CALTANISSETTA. Domenica 27 Settembre in Piazza Trisciano (Badia ), dalle 9,00 alle 24,00 , si svolgerà la manifestazione “La linea sacra dei Madonnari” nell’ambito degli eventi del Settembre Nisseno promossa dal Comune di Caltanissetta e dall’assessore Toti Petrantoni su proposta dell’Associazione VivArte APS

“Il madonnaro è l’artista che realizza immagini direttamente sulla strada, tradizionalmente attraverso l’uso del gessetto. La pratica affonda le proprie radici nella devozione popolare e nella rappresentazione di immagini sacre, ma nel corso del tempo si è trasformata in una forma d’arte capace di dialogare con linguaggi e sensibilità contemporanee” spiega Mattia Congiu, l’artista che si è occupato dell’organizzazione tecnico-artistica della manifestazione Sette artisti “Madonnari”, per onorare il Santo Patrono di Caltanissetta, San Michele, realizzeranno sette opere celebrative ripercorrendo “La linea sacra di San Michele” che unisce idealmente sette luoghi di culto dedicati all’arcangelo Michele, disposti lungo un percorso che attraversa l’Europa e raggiunge la Terra Santa

“In via eccezionale le opere non saranno realizzate sul selciato bensì su tele non intelaiate stese a terra. Questa scelta permette di mantenere inalterati la postura, le modalità operative e il linguaggio espressivo tipici della tradizione, rispondendo al contempo all’esigenza di preservare le creazioni che verranno esposte nell’atrio del Comune nel pomeriggio del 28 e 29 Settembre” chiarisce la d.ssa Liboria Mastrosimone , Presidente dell’Associazione VivArte APS.

Informa, altresì, che per stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza, verrà posizionata un’ottava tela “libera”. L’Associazione metterà a disposizione dei visitatori 20 “kit del madonnaro” (composti da tre gessetti colorati ciascuno), invitando adulti e bambini a lasciare un disegno o una firma. Per partecipare sarà necessaria una preiscrizione gratuita all’email : associazione.vivarte@protonmail.com