Scontro sulla A19 tra Porsche e SUV, decisivo il passaggio di un’ambulanza del Soccorso Nisseno

Momenti di forte apprensione questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Palermo, dove una Porsche d’epoca e un SUV Toyota sono rimasti coinvolti in un violento incidente stradale.

Lo scontro si è verificato intorno alle 10:00 lungo la carreggiata in direzione del capoluogo siciliano. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità intervenute sul posto.

Particolarmente evidenti i danni riportati dai due mezzi. La Porsche, pesantemente danneggiata nella parte anteriore e rimasta senza paraurti a seguito dell’impatto, ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Danni importanti anche per il SUV Toyota, soprattutto nella zona anteriore, tra il muso e la calandra.

Determinante, nell’immediatezza dell’incidente, è stato il passaggio di un’ambulanza del Soccorso Nisseno. Il mezzo si stava dirigendo verso l’ospedale Civico di Palermo per effettuare un trasferimento programmato quando l’equipaggio si è trovato davanti alla scena dell’incidente.

I soccorritori, Gentile S. e il suo aiutante C., non hanno esitato a fermarsi. Gentile ha immediatamente contattato la centrale operativa del 118 per segnalare quanto accaduto e fornire le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza.



Nel frattempo i due operatori del Soccorso Nisseno si sono occupati delle persone coinvolte, prestando il primo supporto sanitario, mettendole in sicurezza e offrendo assistenza e conforto in attesa dell’arrivo delle altre unità di emergenza.

Un intervento tempestivo che ha ricevuto anche il ringraziamento degli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza. Dalla centrale operativa del N.U.E., Numero Unico Europeo per le Emergenze, dagli operatori del 118 e dagli agenti della Polizia Stradale sono arrivati attestati di apprezzamento nei confronti di Gentile S. e del suo aiutante soccorritore per la prontezza dimostrata, lo spirito di servizio e il senso del dovere.

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto dell’A19 interessato, con rallentamenti necessari a consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.