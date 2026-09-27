Caltanissetta, Menzione d’onore per il poeta Salvatore Amico al Concorso Letterario Nazionale “Francesco Setticasi”

Il poeta e scrittore Salvatore Amico ha avuto una Menzione d’Onore per una poesia in lingua italiana alla VI Edizione del Concorso Letterario Nazionale “Francesco Setticasi”. La manifestazione si è svolta a Racalmuto (AG) nel giardino del Centro Culturale “Lo Bue” il 26 settembre 2026. Il Concorso Letterario Nazionale “Francesco Setticasi” è stato ideato e fondato nel 2020 dal Centro Culturale “Lo Bue”, che lo ha promosso con la volontà di dare impulso alla città di Racalmuto e alla provincia di Agrigento per ricordare la figura dell’amico e poeta Francesco Setticasi, scomparso il 26 dicembre del 2019. Alla base c’è l’idea che un valido progetto culturale e di diffusione della letteratura contemporanea possa servire a creare, nella società, un arricchimento del clima sociale mediante la promozione di una iniziativa concorsuale a dimensione nazionale per gli amanti della scrittura poetica. La serata è stata allietata con gli intermezzi musicali al sax di Fabio Navarino. La manifestazione si è conclusa con un momento di convivialità.