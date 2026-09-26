Agrigento, sequestrata società che vinse appalto rifiuti

– Il 100 per cento delle quote della Risam srl, societa’ che appena due mesi fa si e’ aggiudicata il maxi appalto per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento adAGRIGENTO, e’ stato sequestrato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore sulle operazioni societarie legate al gruppo Tektra. Il provvedimento del gip riguarda il 90 per cento delle quote intestate a una fiduciaria e il restante 10 per cento riconducibile al suo rappresentante. Risam, che gestisce il servizio rifiuti anche a Siracusa, era subentrata a Tektra nel febbraio scorso attraverso un affitto di ramo d’azienda. Le indagini, coordinate dal procuratore Luigi Alberto Cannavale e condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Salerno, riguardano un’esposizione debitoria milionaria nei confronti dell’Erario e operazioni che, secondo l’accusa, sarebbero state finalizzate anche a sottrarre alla riscossione coattiva veicoli e flussi finanziari provenienti da appalti pubblici. Quattro gli indagati, ai quali vengono contestati a vario titolo bancarotta fraudolenta, sottrazione alla riscossione e intestazione fittizia. Le quote e gli altri beni sottoposti a sequestro sono stati affidati a un amministratore giudiziario con il compito di assicurare la continuita’ delle attivita’.