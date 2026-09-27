Caltanissetta, Grand Prix L’Alfiere 2026: Matteo Savarino vince la settima tappa

Si è svolta sabato 26 settembre a Caltanissetta la settima tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026, che ha visto la partecipazione di ben 35 giocatori. Un numero che conferma l’interesse crescente per il circuito organizzato dall’ASD L’Alfiere, capace di riunire ad ogni appuntamento scacchisti di età e livelli diversi.

La tappa ha avuto come cornice Artemisia Coffee, Wine, Drink e Food, una location accogliente che ha ospitato per l’occasione le scacchiere del Grand Prix, offrendo ai partecipanti uno spazio piacevole per vivere insieme la giornata di gioco. Una formula che si inserisce nello spirito del circuito, sempre alla ricerca di nuove realtà del territorio con cui condividere la passione per gli scacchi.Al termine del torneo, a conquistare il primo posto è stato Matteo Savarino con 7 punti su 7.

Alle sue spalle si sono classificati Vincenzo Frangiamore, secondo, e Marco Del Vivo, terzo.Le altre categorie premiate: tra gli juniores, il primo classificato con Elo FIDE è stato Filippo Licenziato, mentre tra gli juniores senza Elo FIDE si è imposto Salvatore Serio, seguito da Francesco Cardaci.Il premio per il primo NC senza Elo FIDE è andato a Carlo Giammusso. Nelle altre categorie, affermazioni per Carmelo Palumbo, primo tra gli Over 60, e per Maria Lalomia, prima classificata nella categoria femminile.La presenza di 35 partecipanti, con giocatori di diversa esperienza, conferma la formula del Grand Prix L’Alfiere, che accanto alla competizione per le prime posizioni offre spazio anche a giovani, nuovi tesserati e giocatori che si avvicinano al mondo delle competizioni.Il circuito prosegue ora verso le prossime tappe di ottobre e novembre, continuando a portare gli scacchi in diverse realtà del territorio nisseno.