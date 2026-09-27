Salute

Etna, Aeroporto Catania: prolungato lo stop delle attività di volo in arrivo e partenza fino a mezzanotte

Redazione 3

Etna, Aeroporto Catania: prolungato lo stop delle attività di volo in arrivo e partenza fino a mezzanotte

Dom, 27/09/2026 - 10:03

Condividi su:

A causa della cenere vulcanica in atmosfera e dell’attuale direzione dei venti, e’ stato prolungata la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 dell’aeroporto di Catania. Sono sospese, di conseguenza, tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 di oggi. Lo rende noto la SAC, societa’ di gestione dello scalo. “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, si legge nella nota della SAC. (ITALPRESS).

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta