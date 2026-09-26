Etna, cenere lavica nei cieli di Catania: aeroporto fermo, voli sospesi fino alle 12 di domani

CATANIA – Stop ai voli all’aeroporto di Catania a causa della cenere emessa dall’Etna. Tutte le attività dello scalo, sia in arrivo sia in partenza, sono state sospese fino alle ore 12 di domani, con una restrizione che prevede zero atterraggi e zero decolli.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’attività del vulcano e alla conseguente presenza di cenere nello spazio aereo. Sono stati chiusi due settori sopra l’Etna, identificati come C1 e B3.

A comunicare la sospensione delle operazioni è stata la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, che raccomanda ai viaggiatori di verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di mettersi in viaggio verso lo scalo.

Sul vulcano è infatti in corso un’intensa emissione di cenere dal cratere Nord-Est. Il materiale vulcanico viene disperso prevalentemente verso Sud, mentre l’attività sta producendo anche una nube eruttiva che raggiunge un’altezza di circa quattro chilometri.



La situazione viene costantemente monitorata. Per l’aviazione resta particolarmente rilevante il Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation), l’avviso destinato al traffico aereo relativo all’attività vulcanica, portato dall’Ingv al livello rosso, il più elevato della scala composta da quattro livelli.

Per i passeggeri in partenza o in arrivo a Catania, dunque, l’indicazione è quella di non recarsi in aeroporto senza avere prima controllato eventuali cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni del proprio volo.