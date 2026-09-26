Villalba. Assemblea cittadina nell’aula consiliare per costituire un gruppo di volontari per la Protezione Civile

VILLALBA. Presso l’aula consiliare si è tenuta l’ assemblea cittadina, primo passo per la costituzione di un gruppo di volontari per la protezione civile nel nostro paese. Prezioso è stato l’apporto dato dal Dott. Salvatore Saia, coordinatore del gruppo intercomunale BO.MI.MO, e dal Sindaco di Marianopoli Salvatore Noto. Entrambi hanno fornito consigli utili, frutto delle esperienze maturate sul campo e di cui, come comunità dobbiamo trarne spunto.

Il presidente del Consiglio comunale, dott. Salvatore Guarino, ha ricordato che la costituzione del gruppo comunale di protezione civile è promossa da i due i gruppi consiliari, gruppi che ha ringraziato per la sensibilità dimostrata, Vivere Villalba e L’ altra Villalba, a testimonianza del preminente interesse dell’ intera collettività tutta. Il prossimo passo sarà l’approvazione in Consiglio comunale del regolamento per la costituzione del gruppo comunale di Protezione Civile, seguendo lo schema previsto dalla legge. Il mio invito e’ rivolto all’ intera cittadinanza, affinché’ possa dar luce a questa realtà`. A breve inizierà la campagna per le adesioni.