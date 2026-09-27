Rimonta l’alta pressione, tornano sole e caldo estivo (ma solo di giorno): le previsioni meteo

(Adnkronos) – Il quadro meteorologico sull'Italia si avvia verso una fase di generale stabilità. Già dalla giornata di oggi, domenica 27 settembre, le condizioni atmosferiche mostreranno un netto miglioramento su tutto il territorio nazionale, con il sole che tornerà a prevalere in modo diffuso da Nord a Sud a causa di una netta rimonta dell’alta pressione. Salvo il transito di qualche velatura o di locali e innocue stratificazioni nuvolose, la giornata festiva trascorrerà con ampio soleggiamento ovunque. Sono queste le previsioni meteo degli esperti. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, evidenzia come questo ripristino dell'alta pressione garantirà giornate ampiamente soleggiate anche per l'avvio della nuova settimana, quando si assisterà a un nuovo aumento delle temperature massime. Tra lunedì e martedì si potranno infatti raggiungere punte diffuse di 29-31°C, riproponendo un contesto termico d'impronta tipicamente estiva durante le ore centrali della giornata. Se i valori diurni torneranno su livelli superiori alla media del periodo, le ore notturne e del primo mattino racconteranno uno scenario differente. L'avanzare della stagione e la progressiva riduzione delle ore di luce favoriranno un'accentuata dispersione del calore nei bassi strati dopo il tramonto. Questo meccanismo genererà un'ampia escursione termica giornaliera, particolarmente marcata nelle vallate e nelle pianure interne del Centro-Nord: a fronte di massime vicine ai 30°C, le temperature minime della notte e dell'alba potranno scendere fin verso i 12-13°C. Per assistere a un possibile cambio di scenario e al ritorno di una fase più dinamica o umida bisognerà attendere almeno i primi giorni di ottobre, indicativamente attorno al 3-4 del mese, ma la tendenza andrà monitorata con i prossimi aggiornamenti. Domenica 27. Al Nord e al Centro: prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Lunedì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud e sulle Isole: soleggiato. Martedì 29. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: soleggiato. Tendenza: qualche nube in più al Nord-Ovest tra mercoledì e giovedì ma in un contesto sempre anticiclonico. Possibile peggioramento generale dal 3-4 ottobre in poi.

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