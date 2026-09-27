Gatti randagi avvelenati nel Catanese, 68enne denunciato dai Carabinieri

A Ramacca, nel Catanese, un 68enne avrebbe avvelenato diversi gatti randagi, uccidendoli. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni di residenti della zona di viale Libertà, dove diversi felini sono stati trovati agonizzanti in strada. Le testimonianze raccolte dai militari avrebbero indicato il 68enne come la persona che avrebbe anche lanciato alcuni animali oltre la recinzione di un cortile condominiale. I militari, insieme alla Polizia Municipale e al personale dell’Asp di Catania, hanno disseppellito e sequestrato le carcasse di quattro gatti. Gli esami necroscopici eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Catania hanno confermato l’avvelenamento. Nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati e sequestrati contenitori con veleno per lumache ed esche avvelenate per topi, ritenuti dagli investigatori compatibili con le sostanze usate per uccidere gli animali. (ITALPRESS).