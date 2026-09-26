Giornate Europee del Patrimonio, la Legio Decima Fretensis di San Cataldo protagonista tra Stabia e Pompei

SAN CATALDO – Un fine settimana nel segno della storia e della rievocazione dell’antica Roma per la Legio Decima Fretensis di San Cataldo, impegnata oggi, sabato 26 settembre, e domani, domenica 27, in due importanti appuntamenti in Campania in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Oggi il gruppo sancataldese sarà presente a Villa San Marco, a Castellammare di Stabia, mentre domani si sposterà nel prestigioso scenario del Parco Archeologico di Pompei, dove per il terzo anno consecutivo si celebreranno i “Ludi Pompeiani”.



Un appuntamento ormai particolarmente atteso dall’associazione, che avrà l’opportunità di confrontarsi con numerosi gruppi provenienti da diverse parti d’Italia e con alcune delle realtà più rappresentative della rievocazione storica nazionale.

«È un’occasione per incontrare tanti amici rievocatori – spiega Giuseppe Ruggieri, presidente dell’associazione – ma anche un momento importante per capire a che punto è arrivato il nostro percorso rievocativo e ricostruttivo. Condividiamo con altre realtà che rappresentano l’eccellenza della rievocazione storica in Italia un percorso che dura ormai da tre anni e mi auguro possa continuare ancora a lungo».



Ruggieri rivolge un particolare ringraziamento a Roberto Cinquegrana e alla Classis Misenensis, sottolineando il rapporto di amicizia e collaborazione consolidatosi negli anni. «I miei legionari sono carichi e vogliosi di vivere questa ennesima esperienza che ci porta ancora una volta alla ribalta nazionale».

Il presidente ha infine ringraziato Salvatore Saporito e la BCC “Toniolo e San Michele” di San Cataldo per il sostegno assicurato all’associazione e per la volontà di contribuire alla promozione, anche fuori dai confini siciliani, delle realtà espresse dal territorio.

«Continuiamo il viaggio iniziato nel 2022 – conclude Ruggieri – cercando di vivere la storia della Roma imperiale da protagonisti, senza porci limiti e soprattutto cercando di essere un gruppo coeso e desideroso di fare sempre meglio».