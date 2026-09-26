Caltanissetta. Violenza sulle donne: Casa Rosetta incrementa la prevenzione anche tra i più giovani

CALTANISSETTA. “Il tema della violenza sulle donne non può e non dev’essere un principio astratto, né soltanto da richiamare una volta tanto con enfasi, ma un orientamento che attraversa quotidianamente il lavoro educativo, terapeutico e sociale. A Caltanissetta l’Associazione Casa Rosetta, ente del terzo settore, ha accentuato in questi anni il proprio impegno in tale direzione con l’aggiornamento del programma terapeutico per le sue tre comunità per dipendenze patologiche (Villa Ascione, maschile, e La Ginestra, femminile, a Caltanissetta; L’Oasi, maschile, a Caltagirone). Non solo: Casa Rosetta ha anche aggiornato e ampliato i programmi di prevenzione/formazione per gli studenti e i centri di ascolto che svolge in varie province siciliane anche con progetti approvati dal Dipartimento per le dipendenze della Presidenza del Consiglio”.

Lo ha affermato il presidente dell’Associazione, Giorgio De Cristoforo a proposito di un tema di stringente attualità per il quale ha sottolineato l’esigenza di un impegno forte e a 360 gradi per riuscire ad affrontarlo attraverso le componenti educative, terapeutiche e sociali presenti all’interno di Casa Rosetta.