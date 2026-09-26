Caltanissetta. Casa Rosetta ha aperto in piazza San Giuseppe una residenza per universitari fuori sede

CALTANISSETTA. Con il nuovo anno accademico è disponibile a Caltanissetta una nuova residenza per studenti universitari fuori sede: è stata realizzata da Casa Rosetta in piazza San Giuseppe e ha sede nel Palazzo Notarbartolo, proprietà dell’Associazione. La nuova residenza universitaria ha 25 posti, con 19 camere singole ciascuna con bagno individuale, e 3 camere doppie pure con proprio bagno. La residenza offre anche vari spazi e servizi comuni: cucina, sala mensa, biblioteca e sala studio, sala internet e tv, palestra, lavanderia, e altro. Due terzi dei posti saranno gestiti dal 1° ottobre in convenzione con l’Ersu; gli altri posti sono disponibili subito. Casa Rosetta, presieduta da Giorgio De Cristoforo, è un ente del terzo settore e non persegue finalità di profitto, e ha quindi determinato canoni di locazione molto bassi.

Per informazioni e altro gli interessati potranno rivolgersi a Casa Rosetta telefonando al numero 338 189 6443. La residenza è stata realizzata con un finanziamento del ministero dell’Università e della ricerca nell’ambito del DM 481/2024 (CUP G94D24003860006). Palazzo Notarbartolo di Villarosa, nel cuore di Piazza San Giuseppe è distante meno di un chilometro dalla sede dei corsi universitari decentrati di medicina dell’università di Palermo, e dalla sede del Conservatorio musicale Bellini.