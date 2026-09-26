Montedoro. L’annuncio del sindaco Renzo Bufalino: “La Guardia medica non sarà chiusa”

MONTEDORO. La notizia l’ha data direttamente il sindaco Renzo Bufalino: la Guardia medica è salva e non sarà chiusa. “Qualche giorno fa – ha detto il sindaco – vi ho raccontato il mio intervento in Conferenza dei Sindaci, davanti all’Assessore Regionale alla Salute e al Direttore Generale dell’ASP, sul rischio di chiusura del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) in diversi comuni, compreso Montedoro.

Oggi posso darvi una buona notizia: al bando di settembre ha risposto un buon numero di medici e il problema pare superato. Uno dei motivi di questa risposta è la proroga degli incentivi per i medici che scelgono di prestare servizio nei comuni disagiati. È esattamente quello che avevo chiesto in sede di Conferenza. Lo dico non per rivendicare un merito, ma perché dimostra una cosa semplice: quando le soluzioni si cercano, si trovano. Non bisogna arrendersi alla rassegnazione. Resto però convinto che si possa fare di più. La Regione ha un avanzo di amministrazione e ha le risorse per un vero salto di qualità nella sanità delle aree interne, non per interventi che si limitano a tamponare l’emergenza di turno. La nostra comunità, sempre più anziana e spesso sola, ha diritto a un presidio sanitario vicino. Su questo non si arretra. Una buona notizia, dunque. Ma restiamo vigili”.