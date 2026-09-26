La situazione sanitaria all’Ospedale “Vittorio Emanuele”: il Circolo PD di Gela porta il caso a livello nazionale

Riceviamo e pubblichiamo nota del Partito Democratico di Gela in merito alla delicata situazione sanitaria che sta interessando l’Ospedale di Gela.

“Il Partito Democratico di Gela, attraverso il proprio circolo, la segreteria, i consiglieri comunali e l’intera base militante, ribadisce il pieno e incondizionato sostegno all’azione del Sindaco in merito alla gravissima situazione sanitaria che sta interessando l’ospedale “Vittorio Emanuele”. La criticità del presidio ospedaliero gelese ha superato i confini locali, diventando ufficialmente una questione di rilievo nazionale. A tal proposito, Peppe Di Cristina, componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico, si farà carico di ufficializzare la vertenza nelle sedi romane, garantendo che il caso resti al centro dell’agenda politica del partito.

Il PD non intende abbassare la guardia. Attraverso i nostri parlamentari, avvieremo un’azione ispettiva urgente presso l’ospedale “Vittorio Emanuele” per fare chiarezza sulla gestione della struttura e sulle carenze che penalizzano il diritto alla salute dei cittadini. Tale iniziativa si inserisce nel solco del lavoro già intrapreso dal Segretario Regionale, Anthony Barbagallo, e dall’On. Paola De Micheli, la quale ha già effettuato un’ispezione in loco e ha sostenuto attivamente la protesta, sottoscrivendo la petizione promossa per la tutela del nosocomio. Alla luce della persistente situazione di emergenza, il Partito Democratico rinnova con fermezza la richiesta di dimissioni del Dott. Ficarra. Riteniamo necessario un cambio di passo immediato nella gestione della sanità locale per restituire dignità e sicurezza ai pazienti e agli operatori sanitari. Nei prossimi giorni, il PD intensificherà le iniziative di protesta, coordinando le proprie azioni con i riferimenti istituzionali a Palermo e a Roma, affinché le istanze del territorio gelese trovino risposte concrete e risolutive”.

Partito Democratico – Circolo di Gela