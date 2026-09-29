Sud chiama Nord si rafforza nell’Agrigentino, Salvatore Fanara aderisce al progetto di Cateno De Luca

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Sud chiama Nord rafforza la propria presenza nella provincia di Agrigento. Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana, Cateno De Luca ha ufficializzato l’adesione al progetto di Salvatore Fanara, insieme a Gaspare Castronovo e Marianna Zambito, consiglieri comunali di Favara.

Una scelta che segna l’avvio di una nuova fase per Sud chiama Nord nell’Agrigentino e che guarda anche alle prossime elezioni regionali, con la candidatura di Salvatore Fanara, forte di un radicamento elettorale già dimostrato sul territorio e delle oltre 6.500 preferenze ottenute nella precedente competizione regionale.

Nel corso della conferenza Fanara ha spiegato di avere scelto il progetto di De Luca dopo un percorso di riflessione, sottolineando il valore della squadra e annunciando l’intenzione di lavorare per allargare ulteriormente il progetto nella provincia di Agrigento.

“Su Agrigento, grazie a questa scelta coraggiosa e lungimirante di Salvatore Fanara, Marianna Zambito, Gaspare Castronovo, e di tanti altri che ho già avuto modo di conoscere, si creerà un equilibrio diverso”, ha dichiarato De Luca, indicando nelle adesioni presentate oggi il primo tassello di un percorso destinato ad ampliarsi.

De Luca ha quindi posto l’accento sul modello politico e amministrativo che intende costruire anche nell’Agrigentino: “La politica ha un obiettivo primario: risolvere i problemi. Si viene eletti nei palazzi municipali per risolvere ciò che altri non sono stati capaci di fare”.

Per De Luca, Agrigento diventa così uno dei territori centrali della nuova fase di radicamento di Sud chiama Nord: “Oggi è solo l’aperitivo della costruzione di un nuovo equilibrio, fatto di gente perbene che non campa di politica, perché chi è seduto qui al mio fianco campa di proprio e fa politica per passione. Questo rende gli uomini liberi e forti”.

De Luca ha infine anticipato che domani la seconda conferenza stampa sarà dedicata al territorio palermitano, mentre la prossima settimana è previsto un ulteriore appuntamento riguardante il territorio trapanese. “Stiamo andando avanti, provincia per provincia, a definire un assetto importante del nostro Governo di Liberazione”.

– foto ufficio stampa Sud chiama Nord –

(ITALPRESS).