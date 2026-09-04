San Cataldo. M5S e Centrosinistra Sancataldese replica alle Spighe: “Tentano di sminuire l’operato dell’amministrazione Comparato, ma è stato fatto tantissimo”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato congiunto del M5S e Centrosinistra Sancataldese al Movimento politico delle Spighe sulla situazione politica cittadina.

“Il recente comunicato del gruppo “Le Spighe” rappresenta l’ennesimo e maldestro tentativo di sminuire l’operato dell’amministrazione Comparato. Tuttavia, questa loro uscita ci offre un’ottima opportunità per puntualizzare alcuni fatti fondamentali e fare la chiarezza che i cittadini meritano davvero. Il risparmio citato dall’assessore al Bilancio, Michele Giarratano, per il nuovo micro canile e l’oasi felina va ad aggiungersi a quanto già risparmiato negli anni precedenti, per una cifra che si aggira intorno ai 200.000 euro all’anno. In un arco temporale di cinque anni, parliamo di un risparmio notevole.

Oltre a questi tagli agli sprechi, l’amministrazione ha saputo intercettare svariati premi e finanziamenti riconosciuti dalla Regione, che hanno consentito di acquistare veicoli e attrezzature per il settore senza pesare sulle tasche dei cittadini. Tra questi, anche il nuovo furgoncino grigio, che ormai da mesi è operativo e gira quotidianamente per le vie della città.

Oltre a tutto ciò, oggi restituire alla collettività un bene sequestrato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune rappresenta un atto democratico di altissimo livello. Unire il riutilizzo sociale di un immobile confiscato alla tutela dell’ambiente e al benessere animale risponde perfettamente al nostro programma politico di governo. Un programma che, vale la pena ricordarlo, il gruppo “Le Spighe” aveva sottoscritto, salvo poi tirarsi indietro e lasciarci soli nel portarlo a compimento.

Riteniamo che “Le Spighe” abbiano perso un’altra preziosa occasione per tacere ed evitare di mostrare, ancora una volta, la propria inadeguatezza all’amministrazione della città. Risulta incomprensibile dove siano stati negli ultimi cinque anni, se non riescono a comprendere la portata di un risparmio strutturale e il valore etico di un’opera del genere. Eppure, prima di parlare, sarebbe bastato recarsi presso l’ufficio preposto e informarsi.

L’amministrazione Comparato dimostra che a San Cataldo servono fatti e coraggio politico per portare a termine gli impegni presi con gli elettori. Per questo continuiamo a lavorare con trasparenza, senza mai negare la complessità della fase che attraversa la città, che, di certo, non è più quella che abbiamo ereditato cinque anni fa. Nei prossimi mesi ne vedremo delle belle: c’è chi continuerà a portare risultati concreti e chi continuerà a fare polemiche pretestuose, limitandosi a un’opposizione solo a parole.

P.S. Invece di provare a spostare continuamente l’attenzione su altro, stiamo ancora aspettando quella famosa proposta alternativa per la riduzione della TARI per l’anno in corso, con la quale avete giustificato il vostro voto contrario alla nostra proposta di riduzione delle tariffe”.

“Centro Sinistra Sancataldese” “MoVimento 5 Stelle”