Oltre i codici bonus: Come valutare la reale convenienza delle offerte per giocare online

Negli ultimi tempi il mercato dei giochi online risulta fortemente caratterizzato da offerte e promozioni di ogni tipo, che hanno lo scopo di spingere gli utenti a provare una determinata piattaforma piuttosto che un’altra. Bene, ad oggi, esiste un metodo per stabilire se una determinata promo sia realmente vantaggiosa oppure no? Quali passaggi suggeriamo per evitare di incappare nelle truffe? Troverai tutte le risposte alle seguenti domande nei seguenti paragrafi di questo articolo.

Evitare i siti non autorizzati dall’ADM

La prima regola da seguire? È semplice e consiste nell’evitare sempre i siti non autorizzati dall’ADM, nonché dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Considera che ne sono stati appena oscurati addirittura altri 190 di bookmaker illegali. Scartarli prevede diversi vantaggi, dato che permette di giocare in contesti leciti, ma soprattutto, offre maggiori garanzie in caso di dispute con il bookmaker.

A proposito, i pagamenti sono tracciabili, così non corri alcun rischio di richiedere continuamente e invano la possibilità di prelevare dal tuo conto di gioco. Per quanto si tratti di un tuo diritto, non sempre viene rispettato dai siti irregolari. Ne hai mai sentito parlare?

Come valutare le offerte

Soprattutto quando parliamo di bonus di benvenuto, è bene fare attenzione non solo alla quantità, ma anche alla qualità di quanto viene offerto dagli operatori. È buona norma ricordare che è sempre meglio prendere visione dei criteri di conversione e spendibilità dei bonus, questo perché una promo apparentemente molto generosa, potrebbe poi risultare parecchio difficile da sbloccare.

La stessissima cosa vale anche per i bonus senza deposito, che vengono offerti anche ai giocatori che effettuano una semplice registrazione ad un bookmaker, senza la necessità di depositare denaro reale sul conto di gioco. Fatto sta che se queste valutazioni ti sembrano complesse o comunque molto noiose da approfondire in autonomia, oggi le puoi delegare. Come?

Per evitare truffe o possibili offerte poco trasparenti, tutti i giocatori possono consultare i siti di comparazione, i quali hanno proprio il compito di guidare gli utenti verso piattaforme sicure. All’interno di questi portali, è possibile infatti leggere articoli approfonditi con lo scopo di utilizzare le offerte messe a disposizione degli operatori.

Allo stesso tempo, all’interno di queste pagine web, si possono anche consultare le liste di comparazione dei codici bonus casinò, i quali possono essere utilizzati nei siti di settore consigliati. Va detto che nella maggior parte dei casi, propongono delle opportunità oggettivamente migliori rispetto a quelle offerte regolarmente dagli altri operatori. In alcuni casi, non solo è maggiore il numero di free spin proposti, ma anche meno severa la lista di procedure da seguire per convertire i bonus!

I rischi di truffa

Quali sono le offerte che puzzano maggiormente di “rischio di truffa”? Quali sono i segnali da cogliere? Premesso che tutte le promo proposte dai siti sprovvisti del marchio ADM sono a fortissimo rischio di frode, è bene innanzitutto prendere con le pinze i bonus di benvenuto esageratamente vantaggiosi! La stessa cosa va fatta anche per le quote anomale e molto più alte rispetto alla media ADM.

Considera che spesso vengono lanciate per mercati di nicchia relativi ad eventi minori, con l’unico scopo di attrarre liquidità. Non è da escludere che, raggiunte determinate cifre, la raccolta risulti interrotta e il sito risulti scomparso dopo che le quote erano state promosse magari anche da grandi canali Telegram di fix match! È necessario inoltre, badare bene ai casi di phishing, con tanto di piattaforme graficamente identiche a quelle dei concessionari legali, ma che poi, in realtà, fanno riferimento a domini diversi.

La quantità di utenti oggi raggirati online è altissima e tutti i tentativi di truffa risultano sempre più ben camuffati. Lo scorso maggio, ad esempio, vi avevamo allertati su quelle false mail della Polizia sulla presunta esistenza di indagini e reati. Quindi tieni sempre a mente le regole principali per riconoscere i tentativi di raggiro: sono sempre le stesse: appurare i domini, verificare i loghi ufficiali e in ultimo, controllare le recensioni e i commenti lasciati online da altri utenti.