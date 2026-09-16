Fisco, Meloni: “Via bollo auto, misura strutturale”

“Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il BOLLO auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kilowatt. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa un milione e centomila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm. “Lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l’altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa”, chiarisce la presidente del Consiglio