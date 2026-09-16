SuperEnalotto, in Sicilia sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 34mila euro

La Dea Bendata fa tappa in Sicilia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 15 settembre è stato centrato un “5” da 34.423,33 euro. La vincita è stata registrata a San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina, presso l’esercizio “Manila.. Non Solo Tabacchi” in Via Vittorio Emanuele, 112.
L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 settembre, sale a 28,1 milioni di euro.