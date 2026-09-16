GdiF Caltanissetta: il col. Piergiorgio Vanni nuovo comandante provinciale

Presso la caserma “Cap.E.Franco” di Caltanissetta, presieduta dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di

Divisione Stefano Lombardi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Caltanissetta.

Alla presenza di numerose Autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni locali, degli ufficiali e del

personale dei reparti dipendenti, della Sezione ANFI, nonché dei rappresentanti locali delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari, il Tenente Colonnello Beppe La Sala, Comandante del Comando

Provinciale in sede vacante, ha passato le consegne al Colonnello t.SPEF Piergiorgio Vanni.

Durante il saluto di commiato, il Ten. Col. Beppe La Sala ha espresso un sincero ringraziamento alle Autorità

intervenute e ha ricordato il costante impegno profuso dal Corpo sul territorio.

Ha, quindi, espresso profonda gratitudine a tutto il personale per la professionalità e la costante collaborazione offerte nell’assolvimento dei compiti istituzionali, qualità che confermano la Guardia di Finanza quale solido punto di riferimento per la

collettività e le Istituzioni locali. L’Ufficiale, che proseguirà la propria esperienza professionale in provincia

quale Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta ha, infine, formulato i migliori

auspici di buon lavoro e successo al nuovo Comandante Provinciale.

Il Colonnello t.SPEF Piergiorgio Vanni ha evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale con le

Autorità del territorio e la volontà di garantire continuità all’azione delle Fiamme Gialle quale presidio di legalità

economico-finanziaria, a tutela dei cittadini e del tessuto imprenditoriale sano della provincia.

A conclusione della cerimonia, il Comandante Regionale ha espresso vivo apprezzamento per l’eccellente

operato delle Fiamme Gialle in provincia, rivolgendo contestualmente un caloroso benvenuto al Colonnello

Piergiorgio Vanni, con l’augurio di un proficuo e sereno lavoro al vertice del Comando Provinciale.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Piergiorgio Vanni, 51 anni, originario di Pescara, è laureato in

giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio e ha frequentato il Corso Superiore di Polizia

Economico-Finanziaria. Nel corso della carriera ha comandato il Comando Provinciale Brindisi, le Compagnie di

Sondrio e Chiavenna e la Tenenza di Imola. Ha, inoltre, svolto incarichi di Stato Maggiore presso il Comando

Generale della Guardia di Finanza.



E’ stato docente in materie giuridiche e professionali presso gli istituti di formazione e di post-formazione del

Corpo.