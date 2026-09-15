Serradifalco. Il 16 settembre c’è il Centenario dell’inaugurazione del Parco della Rimembranza

SERRADIFALCO. Il 16 settembre 2026, Serradifalco celebrerà il Centenario dell’inaugurazione del Parco della Rimembranza, avvenuta il 16 settembre 1926. “A distanza di cento anni, ci ritroveremo per rendere omaggio a un luogo che rappresenta una parte importante della nostra memoria collettiva, della nostra identità e della nostra storia”. La cerimonia, organizzata dall’Associazione Culturale “Serra del Falco”, guidata dal Presidente Sergio Milazzo, in collaborazione con il Comune di Serradifalco e l’Associazione Musicale “M. Aldo Lalumia” , prenderà il via alle ore 18:30, con il raduno delle autorità civili, militari e religiose, delle delegazioni scolastiche e delle associazioni presso il Palazzo Comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Da lì partirà il corteo commemorativo che attraverserà Via Alcide De Gasperi, Via Roma e Vicolo Migliore, fino a raggiungere il Parco della Rimembranza, accompagnato dalle esecuzioni musicali dell’Associazione “Aldo La Lumia”. “Il parco – ha detto il sindaco – nacque nel 1926 dalla volontà di un Comitato promotore e fu inaugurato alla presenza di S.E. Pietro Lanza di Scalea, allora Ministro per le Colonie. Oggi, un secolo dopo, abbiamo il dovere di custodirne il significato e di trasmetterlo alle nuove generazioni. Ricordare non significa soltanto guardare al passato. Significa costruire consapevolezza per il futuro. Come Amministrazione Comunale Serradifalco siamo orgogliosi di condividere questo momento con le istituzioni, le associazioni, le scuole e con tutta la cittadinanza. Invito pertanto tutti i serradifalchesi a partecipare a questa importante giornata di memoria e comunità”.