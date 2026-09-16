A Milena la scuola riparte: il viaggio come metafora di crescita e apertura all’Europa

Zaini in spalla, libri pronti e tanta voglia di ricominciare. A Milena il nuovo anno scolastico 2026/2027 si apre nel segno del viaggio, scelto come tema conduttore di un percorso che accompagnerà bambini, ragazzi, docenti e famiglie lungo tutto l’anno. Le scuole della sede di Milena dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco-Milena-Montedoro, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Valeria Vella, hanno riaperto le porte alla comunità scolastica con l’avvio delle attività della Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”, della Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” e della Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello”. Un nuovo inizio accompagnato dalla presenza della dirigente scolastica, dei docenti dei diversi ordini di scuola, dei sindaci di Milena e Bompensiere, dott. Claudio Cipolla e dott. Salvatore Virciglio, dell’arciprete di Milena don Gianluca Tirrito, che ha impartito la benedizione agli zaini, e di numerosi genitori, parte integrante e preziosa della comunità educante. Ma quest’anno il viaggio non sarà soltanto una metafora. L’Istituto Comprensivo “Puglisi” è infatti accreditato Erasmus, e questo significa che nei prossimi mesi docenti e alunni avranno l’opportunità di varcare i confini dell’isola e dell’Italia, incontrare altre realtà scolastiche e culturali europee e vivere esperienze di mobilità e confronto internazionale. L’Europa entrerà così sempre più concretamente nella vita della scuola, offrendo a ragazzi e insegnanti occasioni per allargare gli orizzonti, conoscere nuove culture, confrontarsi con lingue e realtà diverse e sviluppare una più ampia consapevolezza di sé e del mondo. Il viaggio diventa dunque anche uno strumento educativo: partire significa uscire dalle proprie abitudini, guardare ciò che ci circonda con occhi nuovi, incontrare l’altro e tornare arricchiti dall’esperienza. È un modo per imparare che va oltre i libri e le aule e che può trasformare ogni spostamento in un’occasione di crescita. E il viaggio comincerà praticamente da subito. Già alla fine di settembre è prevista la prima uscita a Cefalù, un primo appuntamento pensato per creare sin dall’inizio del percorso scolastico quello spirito di condivisione, curiosità e partecipazione che accompagnerà le attività dell’intero anno. Poi arriveranno altri itinerari, altre esperienze e, per gli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado, anche il tradizionale appuntamento con il viaggio d’istruzione conclusivo, che anche quest’anno assumerà la forma suggestiva della crociera nel Mediterraneo: un modo speciale per salutare il percorso scolastico fatto a Milena, concludendo così un percorso iniziato molti anni prima. Dalla scoperta del territorio ai viaggi oltre i confini nazionali, dunque, il filo conduttore sarà sempre lo stesso: partire per conoscere, conoscere per crescere. E davanti a tutti c’è una strada ancora da percorrere. Perché la scuola, proprio come un viaggio, non è soltanto una destinazione da raggiungere. È soprattutto il percorso: le persone che si incontrano, le esperienze che si condividono, le difficoltà che si superano e le scoperte che, passo dopo passo, contribuiscono a diventare grandi. Un viaggio che quest’anno parte da Milena, attraversa la Sicilia, guarda all’Europa e punta molto più lontano: verso nuovi saperi, nuove esperienze e nuovi orizzonti. Buon viaggio, dunque, a tutti gli alunni, ai docenti, alle famiglie e all’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Puglisi”. La strada è appena cominciata!