Caltanissetta. Attestato dall’Assessorato Regionale della Salute il raggiungimento dei target per l’Azienda Sanitaria Provinciale

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta esprime profonda soddisfazione per la formale attestazione pervenuta dall’Assessorato Regionale della Salute (Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Struttura per l’attuazione del PNRR), che conferma il completo e tempestivo raggiungimento dei target previsti dalla Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico, con nota del 06/08/2026, l’Assessorato ha trasmesso i Decreti Assessoriali di presa d’atto della documentazione aziendale che certifica l’entrata in funzione e la piena operatività delle nuove strutture territoriali e intermedie: 9 Case della Comunità (Linea di Investimento M6.C1.I1.1) – Caltanissetta – Gela – Mazzarino- Mussomeli – Niscemi- Riesi – San Cataldo – Serradifalco- Sommatino. Due ospedali di Comunità (Linea di investimento M6.C1.I1.3): – San Cataldo – Mazzarino.

Il raggiungimento dei target regionali e nazionali è stato validato a seguito delle verifiche condotte dagli ingegneri indipendenti preposti, i quali hanno accertato il completamento dei lavori, la presenza delle dotazioni tecnologiche e l’effettiva attivazione dei servizi sanitari di prossimità in aderenza alle direttive europee e ministeriali (CID). L’Azienda Sanitaria Provinciale prosegue con determinazione nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria territoriale, garantendo ai cittadini strutture moderne, interconnesse e in grado di offrire risposte concrete ai bisogni di cura e assistenza di prossimità.