In commissariato per l’obbligo di firma con una Vespa rubata 40 anni fa: denunciato 30enne

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno ritrovato e restituito al legittimo proprietario una vespa rubata oltre 40 anni fa a Milano. Il mezzo era stato usato da un catanese sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, recatosi presso gli uffici di Polizia senza casco.

Prima di redigere il verbale gli agenti hanno effettuato i necessari controlli, scoprendo così che il furto della vespa era stato denunciato nel 1984. Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione.Oltre alla denuncia per ricettazione, nei confronti dell’uomo sono scattate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco. La polizia ricorda che vale la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

I poliziotti hanno quindi avviato le ricerche per risalire al legittimo proprietario. L’esito è stato positivo: a distanza di quarant’anni dal furto, il proprietario è tornato in possesso della vespa.