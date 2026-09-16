Sicilia, vende la figlia con fragilità psichiche per matrimonio con tunisino irregolare: procura apre inchiesta

Era tutto pronto per le nozze che si sarebbero dovute celebrare lo scorso 11 agosto. Lei è una ragazza di 29 anni, seguita dai servizi sociali per fragilità psichiche, e lui un ragazzo tunisino di 26 anni, irregolare per lo Stato italiano. Ma 24 ore prima delle nozze la sindaca di Montevago, piccolo centro dell’agrigentino, Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche deputata regionale, blocca tutto. Il motivo?

Sembra che dietro il matrimonio ci sia una vero e proprio accordo tra il padre della sposa e la ragazza. ”Il giorno prima delle nozze- racconta all’Adnkronos la sindaca La Rocca Ruvolo- ho ricevuto una telefonata da parte di una conoscente fidata e mi ha detto che quel matrimonio era fasullo, perché il ragazzo tunisino voleva solo ricevere la cittadinanza italiana e in cambio avrebbe consegnato 8 mila euro al padre della giovane, peraltro ignara di tutto. Ovviamente ho bloccato tutto e segnalato la vicenda alla Prefettura e anche alla procura di Sciacca”.

La procuratrice di Sciacca Maria Teresa Maligno ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto accaduto. Sono in corso gli accertamenti del caso. La sindaca, proprio per escludere eventuali pressioni o irregolarità, ha segnalato tutto alle forze di polizia ”perché bisogna accertare soprattutto se ci si trovi dinanzi all’ipotesi di reato di costrizione o induzione al matrimonio”. Il padre della ventinovenne promessa sposa è già intervenuto pubblicamente per respingere energicamente e con decisione ogni accusa, smentendo di aver ricevuto compensi in denaro e garantendo sulla spontaneità dell’unione, assicurando che la figlia è innamorata e consenziente.

Insomma: nessun accordo illegale alla base di questa vicenda, dice la famiglia. Ma la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo è scettica e vuol vederci chiaro. Ora è tutto nelle mani della procur