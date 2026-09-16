Auto, Salvini: “Abolizione bollo è semplificazione, conto sia l’inizio di un percorso”

Dello stop al bollo auto e moto nel 2027 “da ministro dei Trasporti non posso che esserne molto soddisfatto, anche perché semplifica, visto che riscossione è complicata e c’è un alto tasso di evasione”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il Cdm. Nella nuova misura “non ci sono limitazioni ad esempio legate all’Isee, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, ma ìsi interviene in tutte le famiglie a prescindere dal reddito – continua -. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo, come Mit, stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare ad esempio i guardrail salvavita per evitare l’effetto ghigliottina per le moto”. Il vicepremier, poi, continua: “Conto che sia l’inizio di un percorso, c’è una legge di Bilancio a portata di mano, quindi mai dire mai, l’economia sta andando bene: non mettiamo limiti ai chilowatt della provvidenza”.