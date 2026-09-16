A19 Palermo – Catania, un cane di grossa taglia aggredisce la proprietaria: intervento della Polizia di Stato

Una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova è intervenuta lungo l’autostrada A19, al km 154+700, direzione Catania, a seguito della segnalazione di un’autovettura ferma sulla corsia di emergenza e della presenza di una persona riversa a terra. Giunti sul posto, gli operatori individuavano un’autovettura di colore bianco ferma sulla corsia di emergenza, con alcune persone ancora all’interno.

All’esterno del veicolo si trovava un cane di grossa taglia, che, visibilmente impaurito e agitato, si muoveva pericolosamente tra la corsia di emergenza, quella di marcia e la corsia di sorpasso. All’interno dell’autovettura gli agenti trovavano due minori e una donna, tutti in evidente stato di paura e agitazione. La donna presentava vistose ferite al volto e alla testa, con copiose fuoriuscite di sangue. Considerata la pericolosità della situazione, gli operatori provvedevano immediatamente a mettere in sicurezza l’area e a prestare assistenza alle persone coinvolte, al fine di scongiurare ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri utenti della strada.

Poco dopo giungeva sul posto personale sanitario del 118, che prestava i primi soccorsi e provvedeva al trasporto della donna e dei due minori presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna, in codice rosso. I successivi accertamenti svolti dal personale della Sezione Polizia Stradale consentivano di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La donna sarebbe stata aggredita dal proprio cane, un esemplare di Pastore Maremmano di grossa taglia. Secondo quanto ricostruito, l’animale, inizialmente fatto scendere dal veicolo poiché particolarmente insofferente e agitato, al momento di risalire a bordo dell’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe improvvisamente scagliato contro la proprietaria, facendola rovinare a terra e mordendola ripetutamente alla testa. Il cane, considerata la situazione di pericolo e al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, veniva successivamente affidato in custodia ad un’associazione che si occupa di tutela degli animali.