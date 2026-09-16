Sicilia, Cracolici: “Dall’indagine Antimafia sulla SAS emerge un sistema fuori controllo”

“Troppo spesso c’è un filo diretto tra chi amministra le società partecipate e i loro sponsor politici. Siamo di fronte ad una degenerazione nella gestione degli enti pubblici, che operano in molti casi nel dispregio delle regole di trasparenza e buona amministrazione”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici, che questa mattina, nel corso di una conferenza stampa insieme con i componenti della commissione, ha illustrato la relazione sull’indagine condotta sulla Sas, l’azienda pubblica della Regione che si occupa di ambiti strategici come sanità, assistenza, gestione del patrimonio culturale e ambientale, zootecnia, servizi amministrativi. Dalla relazione, approvata ieri ad unanimità in commissione, emerge “un sistema fuori controllo caratterizzato da gravi anomalie, con incarichi ripetuti agli stessi professionisti, organismi che si sono rinviati competenze e responsabilità, procedure duplicate, affidamento all’esterno di attività già coperte dagli uffici interni, con transazioni e costi che hanno superato il milione e mezzo di euro”. La relazione verrà inviata al presidente della Regione, all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. “La gestione della Sas è paradigmatica rispetto al panorama delle partecipate dalla Regione – ha aggiunto Cracolici – la commissione andrà avanti per verificare la gestione delle altre società a partire da Seus e Cefpas”. (ANSA).