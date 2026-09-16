ECO-NARRATIVE: a Mussomeli giovani da cinque Paesi per raccontare un futuro più verde



MUSSOMELI – C’è un’energia speciale quando giovani provenienti da Paesi diversi si incontrano, superano le barriere linguistiche e scoprono di condividere sogni, domande, inquietudini e soprattutto il desiderio di contribuire alla costruzione di un futuro migliore. Dal 4 al 10 settembre, Mussomeli è stata casa e punto di incontro per 25 giovani arrivati da Germania, Spagna, Grecia, Serbia e Italia, protagonisti di “ECO-NARRATIVE: Digital Story Sprints for a Green Future”, lo scambio giovanile promosso da Strauss APS nell’ambito del programma Erasmus+. Una settimana di apprendimento, creatività e condivisione, in cui il lavoro educativo è stato accompagnato da ascolto, empatia e collaborazione. Divisi in gruppi internazionali e guidati dalle facilitatrici, i partecipanti hanno utilizzato gli strumenti della narrazione digitale per affrontare alcune delle sfide più attuali per le nuove generazioni. Tre gli obiettivi del percorso:Il contrasto alla disinformazione, attraverso il riconoscimento delle notizie false e lo sviluppo di uno sguardo critico sulle informazioni online.L’abbattimento delle barriere del divario digitale, valorizzando la tecnologia come strumento di inclusione, partecipazione e connessione, soprattutto per le comunità più isolate. La trasformazione dell’eco-ansia in azione, dando spazio alle preoccupazioni per il futuro del pianeta e trasformandole in consapevolezza, creatività e possibilità concreta di agire. Video, immagini, parole e storytelling sono diventati così strumenti per raccontare non solo i problemi, ma anche la possibilità di essere parte della soluzione. A restituire il senso dell’esperienza è la voce di uno dei partecipanti: «Mussomeli è una bella città, ma è tutta la gente che ho incontrato a darle un’anima. Questo progetto è stato qualcosa di indimenticabile che mi ha insegnato che ognuno ha un valore inimitabile e che tutti dobbiamo lavorare assieme per un bene comune. Abbiamo espresso opinioni, idee e abbiamo lavorato insieme per creare qualcosa di nuovo. Grazie a tutti i partecipanti, ai leader e alle facilitatrici per aver reso questa settimana indimenticabile». È questa, in fondo, la forza degli scambi Erasmus+: incontrare persone diverse e scoprire di avere molto da condividere, tornando a casa con nuove amicizie, nuove competenze e uno sguardo più ampio sul mondo. Con ECO-NARRATIVE si conclude un’estate particolarmente intensa per Strauss APS, dedicata ai percorsi educativi, all’incontro tra giovani, alla mobilità internazionale e alla partecipazione. Uno scambio che rappresenta l’ultima tappa di una stagione ricca di esperienze e che conferma una direzione precisa: creare occasioni in cui i giovani possano incontrarsi, acquisire competenze, confrontarsi e sentirsi protagonisti. «Chiudiamo questa estate con grande entusiasmo e orgoglio – sottolinea il presidente di Strauss APS, Mario Messina. Abbiamo visto ancora una volta giovani di Paesi diversi incontrarsi, mettersi in gioco e costruire insieme qualcosa di nuovo. È questo il senso del nostro lavoro e l’impegno quotidiano del team di Strauss: creare opportunità, dare strumenti e trasformare le differenze in una ricchezza. Un ringraziamento particolare va a Monica Rienda Urbina, Valeriia Kharchenko e Denise De Stena per aver facilitato e supportato lo svolgimento delle attività degli ultimi due scambi realizzati a Mussomeli e contribuito al loro successo.» E proprio da Mussomeli, con l’energia e le idee di questi giovani, Strauss APS conclude questa stagione educativa guardando già al futuro, perché educare significa anche creare le condizioni perché i giovani possano trovare la propria voce e scoprire di poter cambiare le cose, insieme. Strauss APS riconosce e apprezza la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Mussomeli, che ha accolto le richieste dell’associazione mettendo a disposizione gli spazi necessari alle attività: una scelta concreta che testimonia la consapevolezza di quanto l’attenzione alle nuove generazioni sia essenziale per mantenere una comunità viva, ricca di energie, idee e futuro.