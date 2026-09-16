Riesi: grande successo per il torneo di beach volley nell’estate riesina 2026

RIESI – Si sono conclusi gli eventi sportivi inseriti nel programma dell’Estate Riesina

2026, promossi dall’Amministrazione Comunale di Riesi. Tra gli appuntamenti che

hanno riscosso maggiore partecipazione e entusiasmo spicca il torneo di Beach

Volley, svoltosi nel mese di agosto presso il piazzale “Fabrizio De André”. La

manifestazione ha visto scendere in campo 16 squadre e oltre un centinaio di

ragazze e ragazzi, molti dei quali provenienti anche dai comuni limitrofi. Un

risultato che conferma, per il secondo anno consecutivo, il grande successo

dell’iniziativa e la capacità dello sport di coinvolgere giovani e

appassionati, creando momenti di aggregazione e condivisione. Il torneo è stato

organizzato dall’associazione “Riesi Beach Games”, grazie all’impegno di

Rosalia Giardina, Martina Bontà e dei fratelli Daniel e Salvatore Amodeo, in

collaborazione con l’A.S.D. Polisportiva Olympia Riesi, presieduta da Angelo

Bellina, con la collaborazione di Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina, e con il

patrocinio del Comune di Riesi. Al termine delle gare, a conquistare il primo

posto sono stati gli Handisabbiati, seguiti da Gangarossa Volley e Uniti in

Movimento. Quarto posto per I Cerca Scuse.Le squadre classificate ai primi

quattro posti sono state premiate dal presidente dell’A.S.D. Polisportiva

Olympia Riesi Angelo Bellina, dal sindaco di Riesi Salvatore Sardella e

dall’assessore del turismo dello sport e dello spettacolo Giuseppe Ievolella. Le

squadre partecipanti A rendere particolarmente vivace la competizione è stata

la partecipazione di numerose formazioni, che hanno dato vita a un torneo

all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità: Altezza Mezza

Bellezza, Adultescenti, Black Clover, Juculana 365, Squadra Ginew, Volley un

Drink, Argentina Volley, La squadra di Salvatore Lombardo, Baghermeister, The

Underdogs, Black Panthers, Mila e Shiro: due Liquori della Pallavolo, oltre

alle quattro squadre classificate ai primi posti. Il successo del Riesi Beach

Games conferma così la volontà di un’iniziativa che, per il secondo anno

consecutivo, ha saputo trasformare il piazzale “Fabrizio De André” in un punto

di incontro per giovani e sportivi, contribuendo ad arricchire il calendario

dell’Estate Riesina 2026. Un appuntamento che ha unito sport, divertimento e

aggregazione, ponendo le basi per una nuova edizione della manifestazione