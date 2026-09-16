Riesi: grande successo per il torneo di beach volley nell’estate riesina 2026

RIESI – Si sono conclusi gli eventi sportivi inseriti nel programma dell’Estate Riesina
2026, promossi dall’Amministrazione Comunale di Riesi. Tra gli appuntamenti che
hanno riscosso maggiore partecipazione e entusiasmo spicca il torneo di Beach
Volley, svoltosi nel mese di agosto presso il piazzale “Fabrizio De André”. La
manifestazione ha visto scendere in campo 16 squadre e oltre un centinaio di
ragazze e ragazzi, molti dei quali provenienti anche dai comuni limitrofi. Un
risultato che conferma, per il secondo anno consecutivo, il grande successo
dell’iniziativa e la capacità dello sport di coinvolgere giovani e
appassionati, creando momenti di aggregazione e condivisione. Il torneo è stato
organizzato dall’associazione “Riesi Beach Games”, grazie all’impegno di
Rosalia Giardina, Martina Bontà e dei fratelli Daniel e Salvatore Amodeo, in
collaborazione con l’A.S.D. Polisportiva Olympia Riesi, presieduta da Angelo
Bellina, con la collaborazione di Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina, e con il
patrocinio del Comune di Riesi. Al termine delle gare, a conquistare il primo
posto sono stati gli Handisabbiati, seguiti da Gangarossa Volley e Uniti in
Movimento. Quarto posto per I Cerca Scuse.Le squadre classificate ai primi
quattro posti sono state premiate dal presidente dell’A.S.D. Polisportiva
Olympia Riesi Angelo Bellina, dal sindaco di Riesi Salvatore Sardella e
dall’assessore del turismo dello sport e dello spettacolo Giuseppe Ievolella. Le
squadre partecipanti A rendere particolarmente vivace la competizione è stata
la partecipazione di numerose formazioni, che hanno dato vita a un torneo
all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità: Altezza Mezza
Bellezza, Adultescenti, Black Clover, Juculana 365, Squadra Ginew, Volley un
Drink, Argentina Volley, La squadra di Salvatore Lombardo, Baghermeister, The
Underdogs, Black Panthers, Mila e Shiro: due Liquori della Pallavolo, oltre
alle quattro squadre classificate ai primi posti. Il successo del Riesi Beach
Games conferma così la volontà di un’iniziativa che, per il secondo anno
consecutivo, ha saputo trasformare il piazzale “Fabrizio De André” in un punto
di incontro per giovani e sportivi, contribuendo ad arricchire il calendario
dell’Estate Riesina 2026. Un appuntamento che ha unito sport, divertimento e
aggregazione, ponendo le basi per una nuova edizione della manifestazione
RIESI – Si sono conclusi gli eventi sportivi inseriti nel programma dell’Estate Riesina