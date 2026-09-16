Caltanissetta. Il 27 settembre in Cattedrale c’è la Giovane Orchestra Sicula per le celebrazioni del Santo Patrono San Michele Arcangelo

CALTANISSETTA – Sarà una serata all’insegna della musica, della spiritualità e del senso di comunità quella in programma domenica 27 settembre 2026 nella Cattedrale di Caltanissetta, in occasione delle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città e della Polizia di Stato. L’evento, fortemente voluto dagli assessori Petrantoni e Candura, nasce con l’intento di offrire alla città un importante momento culturale e musicale, capace di valorizzare il patrimonio artistico del territorio e rafforzare il legame tra istituzioni, comunità e realtà musicali locali.

Protagonista della serata sarà la Giovane Orchestra Sicula, realtà musicale guidata dal maestro Raimondo Capizzi, da anni impegnata nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti siciliani. Uno degli elementi più significativi dell’appuntamento sarà la partecipazione del Coro Popolare di Caltanissetta, una nuova formazione corale composta da coristi provenienti dalla Diocesi di Caltanissetta in collaborazione con InChorus Federation.

L’iniziativa vuole rappresentare un’importante occasione di aggregazione e partecipazione: voci diverse, provenienti da realtà differenti, si uniranno per dare vita a un’unica compagine musicale, accompagnata dalla Giovane Orchestra Sicula. Il progetto intende valorizzare il patrimonio corale della provincia e offrire a tutti gli appassionati la possibilità di vivere un’esperienza musicale condivisa, nel segno della fede e della devozione a San Michele. A impreziosire la serata sarà la presenza del maestro Massimo La Rosa, uno dei trombonisti più apprezzati nel panorama internazionale e attualmente primo trombone del Teatro Massimo di Palermo.

La sua partecipazione rappresenta un ulteriore motivo di prestigio per un appuntamento che punta a coniugare l’eccellenza musicale con la valorizzazione delle realtà artistiche siciliane. Per la Giovane Orchestra Sicula, il concerto del 27 settembre costituisce un importante momento del percorso intrapreso in questi anni: portare la musica nei luoghi della comunità, favorire la partecipazione dei giovani e costruire occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale dell’arte.

La direzione musicale sarà affidata al maestro Raimondo Capizzi, direttore artistico e fondatore della Giovane Orchestra Sicula, che dirigerà orchestra e coro in un programma pensato per esaltare il carattere solenne e spirituale della celebrazione. Il concerto di San Michele si prepara così a essere non soltanto un appuntamento musicale, ma anche un momento di identità collettiva: la città che canta insieme, attraverso le proprie voci e i propri musicisti, per celebrare il suo patrono. Un evento che mette al centro la musica, la fede e il desiderio di costruire, attraverso la cultura, una comunità sempre più unita.