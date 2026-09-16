Dal 2027 stop al bollo per vetture di piccola e media potenza e per tutti i motocicli

Dal 2027 il bollo auto sarà abolito per le vetture di piccola e media potenza e per tutti i motocicli. La misura, secondo quanto comunicato da fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe riguardare circa il 70% del parco vetture italiano.

L’annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 16 settembre. L’esenzione, stando alle informazioni diffuse, sarà riconosciuta a ogni cittadino per una sola vettura. Non sono quindi previste più esenzioni riferite allo stesso contribuente o applicate a più veicoli.

Le risorse per compensare le Regioni

Per coprire il mancato gettito derivante dall’abolizione del tributo, alle Regioni e Province autonome saranno trasferiti oltre 2,29 miliardi di euro. Le risorse sono destinate a compensare gli enti territoriali, ai quali spetta la gestione del bollo e che dovranno fare i conti con la riduzione delle entrate.

La misura si inserisce nel quadro degli interventi annunciati dal Governo sul prelievo legato alla proprietà dei veicoli. Il provvedimento, per come è stato presentato, limita il beneficio a una sola automobile per cittadino e lo estende invece a tutti i motocicli, senza ulteriori dettagli nel testo diffuso sulle modalità operative.

La dichiarazione della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’annuncio in una dichiarazione rilasciata al Sole 24 Ore. «Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», ha affermato, definendo così l’intervento sul bollo auto.

L’abolizione entrerà in vigore nel 2027, mentre il trasferimento delle risorse agli enti territoriali dovrà compensare il gettito che non sarà più incassato sulle categorie di veicoli interessate. Le informazioni rese note finora indicano come unico limite individuale quello relativo al possesso di una sola vettura esentat