Caltanissetta. L’associazione Presepisti Nisseni organizza e promuove per il 20 settembre Mostra in Onore del Santo Patrono San Michele

CALTANISSETTA. L’ Associazione Presepisti Nisseni, con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta, promuove ed organizza per Domenica 20 Settembre a partire dalle ore 10:45 presso la Casa del Presepe nella Salita Matteotti la cerimonia di inaugurazione della Terza Mostra in Onore del Nostro Santo Patrono San Michele Arcangelo. All’ evento parteciperanno le Autorità cittadine, l’ Associazione Portatori e Devoti San Michele Arcangelo, il Gruppo Protezione Civile P.A. di Caltanissetta e Tutti quanti vorranno essere presenti all’ evento. Il Corpo Bandistico San Pio X allieterà la manifestazione con note festose.

In occasione di questo bellissimo evento il Gruppo Animazione King Animation intratterrà i più piccoli con Minny e Topolino, offrirà lo zucchero filato e palloncini modellabili, mentre il Gran Cafè Impero offrirà gratuitamente una degustazione della granita siciliana. Invitiamo Tutta la Cittadinanza a partecipare portando soprattutto i bambini a cui il divertimento verrà assicurato. L’Associazione Presepisti Nisseni ringrazia di vero cuore l’ Amministrazione Comunale di Caltanissetta, l’ Associazione Portatori e Devoti San Michele Arcangelo, Il Gruppo Protezione Civile P.A. la King Animation, Il Gran Cafè Impero, Tutto il Consiglio di Amministrazione e i Soci Presepisti, a Tutti coloro che hanno esposto i propri Oggetti, ai Pittori, a tutte le testate giornalistiche di ogni tipo e grado, alle Emittenti Televisive e a quanti si sono spesi per la realizzazione e la promozione di tale importante evento.