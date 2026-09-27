Nations League, oggi Norvegia-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Norvegia torna in campo in Nations League. Oggi, domenica 27 settembre, gli scandinavi sfidano il Portogallo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ullevaal di Oslo nella seconda giornata del torneo per Nazionali. Le due squadre si contendono il primato del Gruppo 4, di cui sono le due grandi favorite e lo hanno confermato nella prima uscita, battendo rispettivamente Danimarca e Galles. La sfida tra Norvegia e Portogallo è in programma oggi, domenica 27 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: NORVEGIA (4-3-3): Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Bobb. All. Stale Solbakken. PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Araujo, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All. Jorge Jesus. Il match tra Norvegia e Portogallo sarà visibile su Sky Sport, Now Tv ed in chiaro su TV8.

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