Sondaggio politico, calano Fratelli d’Italia e Futuro nazionale: le intenzioni di voto

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Calano Fratelli d'Italia e Futuro nazionale di Vannacci, mentre esultano le opposizioni. Sono i risultati dell'ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni politiche realizzato dall'Istituto Piepoli, che ha anche analizzato qual è stato l'evento della settimana più seguito dall'opinione pubblica, così come la fiducia che gli italiani ripongono in alcuni dei leader mondiali, da Volodymir Zelensky a Vladimir Putin passando per Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Secondo l'ultimo sondaggio, Giorgia Meloni perde uno 0,5%, con Fratelli d'Italia che scende quindi intorno al 27%, così come Futuro nazionale guidato da Roberto Vannacci, che cala di uno 0,5% fino al 7,5%. Stabili gli altri partiti di governo, con la Lega che rimane al 5,5% e Forza Italia al 7,5%. A esultare sono invece le opposizioni: il Partito Democratico rimane primo inseguitore con un solido 20%, mentre cresce Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna uno 0,5% e vola fino al 7%. Il Movimento 5 stelle resta invece al 12,5%. Ma qual è stato l'evento più seguito della settimana appena conclusa? A dominare, in Italia, è stato il dibattito intorno all'abolizione, per un anno, del bollo auto annunciata dal governo, e criticata dalle opposizioni perché giudicata come una 'bandierina' elettorale, che ha conquistato la maggioranza dei votanti al sondaggio, il 29%. La crisi economica si trova invece al secondo posto con il 15%, mentre le elezioni in Germania, che hanno visto l'ascesa di Afd in Sassonia, chiudono il podio con l'11%. Il quarto posto se lo prende la morte della bandiera dell'Inter e della Nazionale Sandro Mazzola con il 10%, mentre al quinto si trova la vicenda della donna di 29 anni accoltellata in Val d'Ossola, votata dal 7%, a pari merito con la guerra in Iran e il conflitto in Ucraina. Interessanti anche i dati sulla fiducia in alcuni dei leader mondiali. La maggioranza non ripone fiducia nel leader dell'Ucraina Volodymir Zelensky: il 40% non ha alcuna fiducia nella sua amministrazione, il 29% poca, mentre un sentiment positivo viene condiviso dal 24%. Dai 'peggiori' li raccoglie il presidente russo Vladimir Putin: il 65% non ha alcuna fiducia nel Cremlino, il 16% ne ha poca, mentre soltanto il 15% ha sensazioni positive. Stessa storia alla Casa Bianca. La fiducia intorno a Donald Trump si attesta al 14%, mentre la maggioranza, il 65%, risponde negativamente. Poco meglio va a Benjamin Netanyahu: il primo ministro israeliano raccoglie la fiducia del 9% contro il 64% di sentiment negativo. Nel sondaggio, il 53% si è detto d'accordo con la decisione del governo di abolire il bollo auto, così come con la riforma della scuola pronta a essere varata dall'esecutivo, che comprende un numero massimo sulla presenza di stranieri in ogni classe (47% di sentiment positivo) e il divieto di indossare il burqa a scuola (55% di sì). Più incerta la situazione intorno al possibile ingresso di Vannacci nella coalizione di centrodestra. Il 48% ritiene che si debba lavorare per allargare l'alleanza anche a Futuro nazionale, mentre la maggioranza, il 52%, dice no a un possibile ingresso del generale.

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