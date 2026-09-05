Museo Giardino di Santa Rosalia a Palermo, conclusi i lavori propedeutici

Per Carta “si tratta di un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana, non solo di un importante ampliamento delle capacità espositive di Palazzo Branciforte. Non ci fermiamo al valore dell’opera, ma ne estendiamo effetti, impatti e relazioni all’area circostante: oggi sono stati completati lavori importanti di indagine, che ci permettono di capire se questo progetto potrà essere arricchito da ulteriori elementi che potranno mettere in luce e valorizzare i preziosi reperti archeologici attualmente sotto la verifica della Soprintendenza. È stata la prima delibera in cui amministrazione e Consiglio comunale hanno infranto quel tabù che presidiava il restauro del centro storico, identificando solo l’identità e non l’innovazione: è un progetto a cui tutti teniamo, di altissima qualità, perché permetterà di capire che il metodo è questo. Sarà inoltre possibile ampliare lo spazio pubblico di questo quartiere: è un progetto urbanistico ancor prima che architettonico”.

Per quanto riguarda le tempistiche di completamento della progettazione, aggiunge l’assessore, “confido, vista la qualità del progetto e la responsabilità della Fondazione Sicilia, che possano essere rapide: in questo momento dobbiamo necessariamente rispettare i tempi della verifica, anche per capire se non possa esserci altro per arricchire il progetto. Io non vedo l’indagine archeologica come un ostacolo: trovare evidenze archeologiche che possano diventare parte del progetto è importante. Pertanto da un lato i tempi rapidi sono necessari e inevitabili, dall’altro i tempi giusti ci vogliono perché stiamo trattando materiale prezioso”.

Il ripristino del Museo Giardino, secondo Cucinella, risponde a due diverse esigenze di Palermo: “In parte conservare il centro storico era una politica assolutamente necessaria, in parte però erano rimaste zone incompiute e abbandonate che meritano, anche per la storia di questa città, di essere inserite nell’architettura contemporanea: mi sembra che questo sia un punto di inizio per far capire che questa è bella, utile e aggiunge valore alla città. Abbiamo superato le normative preesistenti e c’è stata molta collaborazione da parte degli uffici comunali: muoversi dentro il centro storico non è facile perché c’è un Piano regolatore datatissimo, ma siamo allineati verso l’idea di una cooperazione tra istituzioni. Con le indagini effettuate su richiesta della Soprintendenza abbiamo definito tutto, tra qualche giorno si vedrà il risultato di questo sforzo collettivo”.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).